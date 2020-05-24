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Aktüel

Adana'da polisten evlerindeki vatandaşlara eğlenceli Ramazan Bayramı kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:41:51 -
Adana'da polisten evlerindeki vatandaşlara eğlenceli Ramazan Bayramı kutlaması

ADANA (AA) - Adana'da, Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlar için etkinlik düzenleyen polisler, müzik eşliğinde sokakta oynadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında, başta çocuklar olmak üzere kentteki vatandaşlar için etkinlik düzenledi.

Ekipler, mahalle mahalle gezerek müzik eşliğinde sosyal mesafe kuralına uyarak oyun oynadı, halay çekti. Palyaçoların da bulunduğu etkinliğe vatandaşlar da balkonlarından oynayarak eşlik etti.

Polisler ve vatandaşlar, "Bugün Bayram" şarkısı eşliğinde eğlendi. Etkinlikte çocuklara pamuklu şeker de dağıtıldı.

Vatandaşlar ve çocuklar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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