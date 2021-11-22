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Gündem Adana'da PKK/KCK sanığına ceza
Gündem

Adana'da PKK/KCK sanığına ceza

Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 15:55:00 -
Adana'da PKK/KCK sanığına ceza

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık C.G. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, kentte PKK/KCK mensuplarıyla yoğun irtibatının olduğunu ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu belirtti.

Savcı, kentte terör örgütü ve uzantılı oluşumlar adına faaliyet yürüttüğü, hakkında detaylı, tutarlı somut tanık beyan ve teşhisleri bulunduğu gerekçesiyle C.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.G, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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