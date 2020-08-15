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Aktüel

Adana'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 14 şüpheli serbest bırakıldı

Zanlılardan 11'i hakkında adli kontrol tedbiri konuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-15 10:07:19 -
Adana'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 14 şüpheli serbest bırakıldı

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 7 Ağustos'ta PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda bir zanlının daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 4'ü ev hapsi, diğerleri de yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde belirlenen adreslere 7 Ağustos'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Zanlıların, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve bir marketi kundakladıkları iddia edilmiş, evlerinde 3 el yapımı patlayıcı, iki pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 50 mermi, silah yapımında kullanılan aletler ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel döküman ele geçirilmişti.

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