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Adana’da parkta bıçaklı kavga: 3 kişi yaralı

Adana’da bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

13 Kasım 2018 Salı 19:26
Adana’da parkta bıçaklı kavga: 3 kişi yaralı

İddiaya göre, Seyhan ilçesinde Atatürk Parkı’nda oturan gençler ile yine parkta oturan diğer gençler arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği tespit edilemeyen bir şahıs cebinden çıkarttığı bıçakla 3 kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Parktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşları küçük yaralı şahısları yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi. 
Bıçaklama olayını gerçekleştiren şahsın arama çalışmaları devam ediyor. 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 19:26
  1. Adana’

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