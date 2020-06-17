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Aktüel

Adana'da park halindeki iki araca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Polis, yaralı sürücünün cep telefonuyla eşini arayarak durumunun iyi olduğunu anlattı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:30:02 -
Adana'da park halindeki iki araca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes D. idaresindeki 01 YF 201 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halindeyken park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Menderes D. ve otomobilde bulunan 1 kişi, polis tarafından araçtan çıkarıldı.

O sırada olay yerinden geçmekte olan bir hemşire, yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Menderes D'ye sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında bir polis memuru sürücünün cep telefonu ile eşini arayarak durumunun iyi olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını anlatmaya çalıştı.

Otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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