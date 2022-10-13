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Yerel Adana'da otoyoldaki tır alev alev yandı
Yerel

Adana'da otoyoldaki tır alev alev yandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde bakliyat yüklü tır otoyolda alev alev yandı. Ekiplerin müdahale ettiği tır, kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 07:27:00 -
Adana'da otoyoldaki tır alev alev yandı

Uğur Tikeç yönetimindeki bakliyat yüklü tır, saat 01.00 sıralarında Adana-Ankara otoyolu, Akçatekir Mahallesi mevkiinde motor kısmından alev aldı.

Tırı yolun kenarına çeken Tikeç, kendisini dışarı atarak canını kurtardı.

Kısa sürede alevler içinde kalan tıra itfaiye ekipleri müdahale etti.

 Otoyol kısa süreli araç trafiğine kapatılırken söndürülen tır kullanılamaz hale geldi. 

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