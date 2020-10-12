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Aktüel Adana'da otomobilin çarptığı 5 koyun telef oldu
Aktüel

Adana'da otomobilin çarptığı 5 koyun telef oldu

Kazadan sonra kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:48:52 -
Adana'da otomobilin çarptığı 5 koyun telef oldu

ADANA (AA) - Adana'da otomobilin çarptığı 5 koyun telef oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yumurtalık ilçesi Deveciuşağı Mahallesi'nde H.D. ve K.S, bir otomobilin sürülerine çarpıp kaçtığı yönünde İl Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, otomobiliyle çarparak 5 koyunu telef eden, 5 koyunu da yaralayan sürücü A.S'yi kısa sürede yakaladı.

Alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetine 6 ay el konulan A.S'ye 7 bin 707 lira idari ceza da uygulandı.

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