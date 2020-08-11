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Aktüel

Adana'da otomobilden 43 bin lira çalan 2 şüpheli yakalandı

Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 10:22:24 -
Adana'da otomobilden 43 bin lira çalan 2 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, otomobilinin lastiğini patlattıkları sürücünün 43 bin lirasını tamir işlemi sırasında torpidodan çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ercan Söğüt'ün, merkez Seyhan ilçesi Debboy Caddesi'ndeki otomobilinin torpidosundan 7 Ağustos'ta 43 bin lirasının çalınmasıyla ilgili çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliler Hüseyin T. ile Özer O'yu düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelilerin otomobili tamirciye kadar takip ettiği ve lastiğin tamiri sırasında aracın kapısını açarak torpidodaki parayı alıp uzaklaştıkları görülüyor.

Merkez Seyhan ilçesi Debboy Caddesi'nde, 7 Ağustos'ta döviz bürosunda bozdurduğu 43 bin lirayı otomobilinin torpidosuna koyan Ercan Söğüt'ün yanına gelen kişi "aracınızın lastiği patlamış" uyarısında bulunmuştu. Yakındaki bir tamirciye giden Söğüt'ün torpidodaki parası çalınmış, polis ekipleri hırsızlıkla ilgili çalışma başlatmıştı.

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