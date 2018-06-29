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Adana'da otomobil ile taksi çarpıştı: 3 kişi yaralı

Kavşakta taksi ile çarpışan otomobil, DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu.

29 Haziran 2018 Cuma 10:41
Adana'da otomobil ile taksi çarpıştı: 3 kişi yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Güney Kıyıboyu ile Mithatpaşa caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Fatih Türeyici yönetimindeki 01 EVH 76 plakalı otomobil, kavşakta Ufuk Erkek yönetimindeki 01 T 0543 taksi ile çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerleri devirip sulama kanalına uçtu. Otomobilin akıntıyla birlikte kanalında sürüklendiğini gören vatandaşlar, araçtaki iki kişiyi kurtarmak için suya atladı. Köprünün altında sıkışan otomobildeki Türeyici ile yanındaki Nurullah Gökgürler, önce araçtan, ardından da kanaldan çıkarıldı. 

Kazada yaralanan taksi şoförü Erkek ile Türeyici ve Gökgürler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirdi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:41
  1. adana
  2. trafik kazası
  3. DSİ

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