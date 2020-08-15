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Aktüel

Adana'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 14:05:19 -
Adana'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sezai Karakoç Bulvarı'nda seyir halinde bulunan Ekrem Erdoğan idaresindeki 01 JP 742 plakalı otomobil, Sarıçam Deresi yatağına devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Kamer Kutçu, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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