Adana'da otobüs şoförünün darbedilme anı kamerada!
Adana’da belediye otobüsü şoförü A.D., trafikte tartıştığı 3 kişi tarafından darbedildi.
Olay merkez Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, A.D.’nin (44) sürdüğü Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait belediye otobüsü durağa yanaşmak isterken elektrikli bisiklet sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı.
3 kişinin saldırısına uğradı!
Tartışmanın büyümesi üzerine bisikletteki A.Y. (29), M.Y. (23) ve S.Ş. (19) otobüsün camını yumrukladı. Bunun üzerine otobüsten inen şoför, 3 kişi tarafından feci şekilde darbedilerek yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlar sakinleştirilirken olay yerine sevk edilen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına aldı.
Yaralanan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganların emniyetteki işlemleri sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO