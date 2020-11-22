Adana'da ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti
ADANA (AA) - Adana'da, ağaç kesmek için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İsmet Akyol (60) Feke ilçesi Çandırlar Mahallesi'ndeki evinden çıkarak Katranlık mevkisine ağaç kesmeye gitti.
Uzun süre kendisinden haber alamamaları üzerine ormanlık alana giden yakınları, Akyol'un hareketsiz halde yattığını gördü.
Yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Akyol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Akyol'un dengesini kaybederek yaklaşık 70 metrelik uçurumdan düştüğü tespit edildi.
Cenazesi Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Akyol'un Feke Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.