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Gündem Adana'da orman yangını ile mücadele sürüyor! İlk müdahale on dakika içinde yapıldı...
Gündem

Adana'da orman yangını ile mücadele sürüyor! İlk müdahale on dakika içinde yapıldı...

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınına ekipler ilk müdahaleyi 10 dakika içerisinde yaparken, 4 helikopter 3 uçak ve 15 yer ekibi ile yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 15:30:00 - 2022-07-22 15:34:39

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi Yanalerik mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.57'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İlk müdahale 10 dakika içinde yapıldı

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına ilk müdahaleyi 10 dakika içerisinde yaparken, 4 helikopter 3 uçak ve 15 yer ekibi ile yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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