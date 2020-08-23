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Aktüel Adana'da orman yangını
Aktüel

Adana'da orman yangını

Kozan ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-23 13:34:31 -
Adana'da orman yangını

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile 2 helikopter bölgeye yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, bölgeye yangın söndürme uçağının da sevk edileceği öğrenildi.

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