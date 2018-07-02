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Adana’da önce bıçakladılar sonra garp ettiler

Kimliği belirsiz 3 kişi kavga ettiği adamı bıçakladıktan sonra parasını gasp etti.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:01
Adana’da önce bıçakladılar sonra garp ettiler

Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, 35 yaşındaki Derviş Kızmaz kimliği belirlenemeyen 3 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, kimliği belirlenemeyen 3 kişi Kızmaz’ı darp etmeye başladı. Daha sonra bu şahıslar Dervişi bıçaklayıp, üzerinde bulunan bir miktar parasını aldılar. 

Kızmaz yaralı bir şekilde 300 metre kadar şahıslardan kaçarak canını zor kurtardı. Kızmaz vatandaşlar yardım istedi. Vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kızmaz’ı Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Kızmaz’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı. 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:01
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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