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Aktüel

Adana'da ölümle tehdit edildiğini iddia eden kadın yardım bekliyor

Yaklaşık 6 yıl önce ayrıldığı dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından ölümle tehdit edildiği iddiasıyla birçok kez polise başvuran kadın, saldırıya uğrama korkusu yaşıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:18:01 -
Adana'da ölümle tehdit edildiğini iddia eden kadın yardım bekliyor

ADANA (AA) - Adana'da, yaklaşık 6 yıl önce ayrıldığı dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından ölümle tehdit edildiği iddiasıyla birçok kez polise başvuran kadın yardım bekliyor.

İddiaya göre, 2 çocuk annesi Şeyma K. (31), 6 yıl önce karıştığı bir suç nedeniyle cezaevine giren ve kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü K.K'yi (39) terk ederek babasının evine taşındı.

K.K'nin cezaevinden çıktıktan sonra kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren kadın, polise müracaatta bulundu.

Şüphelinin tehditlerinin devam ettiğini öne süren Şeyma K, saldırıya uğrama korkusu içinde yaşıyor.

Şeyma K, gazetecilere yaptığı açıklamada, K.K. ile 10 yıl önce dini nikahla birlikte yaşamaya başladığını belirterek, "Şikayetçiyim ama hiçbir sonuç alamıyorum. Binlerce tehdit içerikli mesajlarını polis merkezine verdim. Beni ve çocuklarımı rahat bıraksın, başka bir talebim yok." diye konuştu.

K.K'nin sürekli evine geldiğini iddia eden Şeyma K. şunları kaydetti:

"Artık polis merkezine de gitmeye korkuyorum. Şu an evden çıkamıyorum. Daha önce amcamın kızı eşi tarafından öldürülmüştü. Sonumuzun onun gibi olacağını söylüyor. Bazen de 'Ben sana kıyamam sevdiklerinin canını yakacağım. Ya baban, ya annen ya da kız kardeşini öldüreceğim' diyor. Buna benzer bir sürü mesajı var. Çocuklarım zil çalınca korkuyor, babasından korkuyor. Yardım bekliyorum."

Anne Seher K. de yetkililerin kızına yardım etmesini istediğini dile getirdi.

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