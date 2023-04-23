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Gündem Adana'da olaylı gece
Gündem

Adana'da olaylı gece

Yeniakit Publisher
2023-04-23 08:01:00 -
Adana'da olaylı gece

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meseli yüzünden çıkan kavgada, 4 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Bağtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup, aynı sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

Çıkan çatışmada Hasan K., Kamer K., Seçkin K. Ve Muhammet Ö., yaralandı.

Yaralılar, yakınlarının araçları ve ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen Seçkin K., buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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