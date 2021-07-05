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Gündem Adana'da olaylı gece
Gündem

Adana'da olaylı gece

Adana'da iki grup arasında parkta çıkan bıçaklı kavgada üç kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 05:09:00 -
Adana'da olaylı gece

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Barış Manço Bulvarı'ndaki parkta bulunan bankta oturan Özkan Kavşit, Yaşar Uçak ve Sedat Karaca husumetli olduğu kişilerin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı.

Kavgada yaralanan üç arkadaş olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Özkan Kavşit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya karıştığı ileri sürülen şüphelilerden L.E. gözaltına alındı.

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