Adana’da odun yüklü kamyon devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kozan ilçesinde seyir halindeki odun yüklü kamyon devrildi. Meydana gelen kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.01 Eylül 2018 Cumartesi 17:01
Nusret Akagündüz’ün kullandığı odun yüklü kamyon Kozan Feke karayolu Horzum mevkisinde devrildi. Zekeriya Fettah kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Akagündüz ile Süleyman Avcı ve Nusret Akagündüz yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan sürücü buradaki müdahalesinin ardından il merkezine sevk edildi.
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