  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana’da motosikletli yüzü maskeli silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da motosikletli yüzü maskeli 2 kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 22:07:43 -
Adana’da motosikletli yüzü maskeli silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da motosikletli yüzü maskeli 2 kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı.



Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aykut E. ve marangoz atölyesinin sahibi Ziya Aslan, yüzü maskeli motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Saldırıda tabanca ile vurulan Aykut E. ve Ziya Aslan olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ziya Aslan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ziya Aslan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı