Adana’da motosikletli yüzü maskeli silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da motosikletli yüzü maskeli 2 kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aykut E. ve marangoz atölyesinin sahibi Ziya Aslan, yüzü maskeli motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Saldırıda tabanca ile vurulan Aykut E. ve Ziya Aslan olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ziya Aslan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ziya Aslan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.