  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da motosikletli iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 03:13:00 -
Adana'da motosikletli iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da motosikletle kaçmak isteyen iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, motosikletli iki kişinin durumundan şüphelenince durdurmak istedi.

Şüphelilerin "Dur" ikazına rağmen kaçması üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ara sokaklara giren şüpheliler polislerin takibinden kurtulamayınca motosikleti bırakıp yaya olarak izlerini kaybettirmek istedi.

Şüphelilerin gidebileceği sokaklarda önlem alan bekçiler, iki şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan R.D. ve O.A. polis ekipleri tarafından Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

Şüphelilerin, motosiklet sürücüsü R.D'nin ehliyeti olmadığı için polisten kaçtıkları öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı