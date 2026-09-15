Adana'da minibüsün çarptığı 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, sürücü teslim oldu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı; olay yerinden hızla uzaklaşan sürücünün daha sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kaza, Güzelevler Mahallesi Levent Caddesi'nde saat 08.40 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre hızla ilerleyen yolcu minibüsü, yola aniden fırlayan yabancı uyruklu M.M.Ş.'ye çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi ve kanlar içinde yerde kaldı. Kaza anını, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Sürücü, kazanın ardından araçtan inip bir süre olay yerine baktı. Ardından yeniden minibüsüne binerek bölgeden hızla uzaklaştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan M.M.Ş.'nin tedavisinin devam ettiği, sürücünün ise karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

"Çocuğun durumu ağır, yoğun bakıma aldılar"

Kazayı gören Ömer Kükrek, çocuğun marketten çıktığını, ardından minibüsün çarptığını söyledi. Kükrek, "Minibüsün çocuğa vurması sonucu çocuk sürüklendi. Çocuk burada dilini yuttu. Sonra ambulans geldi, aldığımız bilgiye göre ambulansta da kalbi durmuş. Çocuğun durumu ağır, yoğun bakıma aldılar. Vücudunda sağlam bir yer kalmamış" dedi.

Mahallede kasis bulunmadığını söyleyen Kükrek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan belediye başkanlarına sesleniyorum; burada sürekli kaza oluyor. Halkın canının bu kadar değersiz olmaması lazım. Yarın sizin çocuğunuzun torununuzun başına da gelebilir. Burada neden kasis yok? Koskoca mahallede bir tane kasis yok. Şoför kaçtı, sonrasında gidip karakola teslim olmuş."

"Minibüs sürücüsü frene basıyor ama çocuğa vuruyor"

Minibüsün hızlı geldiğini aktaran Mehmet Sarıdağ ise "Sabah çocuk bakkaldan çıkmış giderken minibüs sürücüsü frene basıyor ama çocuğa vuruyor. Buralara birkaç kasis yapılması lazım. Çocuğun yanına geldiğimde yerler ve çocuk kanlar içindeydi. Burada dolmuşlar çok hızlı gidiyor" ifadelerini kullandı.