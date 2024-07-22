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Gündem Adana'da minibüsçüler yolcu kavgasına tutuştu! Ortalık savaş alanına döndü
Gündem

Adana'da minibüsçüler yolcu kavgasına tutuştu! Ortalık savaş alanına döndü

Yeniakit Publisher
2024-07-22 21:14:00 - 2024-07-22 21:29:24

Adana’da iki minibüsçü arasında yaşanan yolcu kavgası onlarca minibüsçüyü birbirine düşürdü.

Seyir halindeki bir minibüs şoförü, yolcuların can güvenliğini hiçe saydı. Öfkeli şoför, ‘Benim hattıma girdin’ diyerek içinde yolcu varken başka bir minibüse çarpıp aynasını kırdı.

İki durağın şoförleri birbirine girdi!

İki şoför arasındaki anlaşmazlık durağa sıçradı. İki minibüs hattının durağına bağlı şoförler Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda birbirine girdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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