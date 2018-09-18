THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Adana'da milyoner hırsız şoku

Ölen babasından 2017 yılında 2 milyon lira miras kalan genç, atık kağıt toplayıcılığı yaparken 3 araçtan akü çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

18 Eylül 2018 Salı 09:39
Adana'da milyoner hırsız şoku

Olaylar Adana Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Dolakay Hal Kompleksi içerisinde Fatih Ekin'in kamyonetinden 2 akü, Cumali Pamuk isimli şahsın 1 akü, Masum Dağ'a ait çekicide ise 2 akü çalındı.

Şahıslar arabalarının akülerinin olmadığını fark edince Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu. Hırsızlık dedektifleri yapılan başvurular üzerine hale giderek akülerin çalındığı yerde araştırma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık anının güvenlik kamera kayıtlarına ulaşıldı. Polis izlediği güvenlik kamerasında hırsızlığı daha önce de hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan ancak son zamanlarda hırsızlık yapmayan Ziya Gökhan Atalan (21) olduğunu saptadı.

Polis şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve atık kağıt toplayarak geçimini sağladığını belirledi. Polis bu tespitlerin ardından zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Polis kısa sürede zanlıyı hırsızlık yaptığı yere yakın bir yerde Yeşiloba Mahallesi'nde yakaladı. 

"BABAMDAN 2 MİLYON LİRA KALDI" 

Polis zanlıyı yakalayınca uzun süredir hırsızlık yapmadığını neden geri hırsızlık yapmaya başladığını sordu. Zanlının polise babası Ziya Atalan'ın 2007 yılında öldüğünü 2017 yılında babasından kalan arsaların olduğunun ortaya çıktığını ve kendisine 2 milyon lira miras kaldığını ancak o mirası da bitirdiğini söylediği ileri sürüldü.

Zanlının yakınlarının da miras kaldığını doğruladığı ancak zanlının mirası 9 ay gibi kısa sürede uyuşturucu kullanarak ve bazı kişilere kaptırarak bitirdiğini söylediği öne sürüldü. Atalan, poliste ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı. 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 09:39
  1. Adana
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜİK istatistikleri açıkladı! İşte gelir dağılımı
    1. TÜİK istatistikleri açıkladı! İşte..
    2. Model fabrikalar hangi illere kurulacak?
    3. Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    4. Önce annesini bıçakladı, sonra kendini..
    5. Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul..
    6. Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20..
    7. 3. havalimanı personel alımı 3...
    8. Model fabrikalar kasım ayında hizmete..
    9. Yeni Havalimanı'nda yer kapmak için..
    10. 15 astsubaya FETÖ'den gözaltı kararı
    11. Mesele ağaç değilmiş!
    12. Merkez Bankası’ndan faiz artırımı ne..
    13. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    14. DAEŞ'in sözde 'Sincar askeri emiri' ve..
    15. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
    16. Merkez Bankası’ndan yeni faiz kararı!
    17. Bazıları hapisle cezalandırılabilir!..
    18. Dünyanın ilk hidrojen enerjili treni..
    19. Merkez Bankası'ndan yeni dolar hamlesi!
    20. Aselsan Afrika’ya çıkarma yaptı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!