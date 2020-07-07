Adana'da merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da merkezli 4 ilde, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüphelinin yakalanması için helikopter destekli operasyon düzenlendi.



Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüpheliye ait adreslere özel harekat ve helikopter desteğiyle şafak vakti operasyon düzenledi.



Operasyonda ekipler, kapılarını koçbaşı ile kırarak girdikleri evlerde narkotik köpekleriyle arama yaptı.

Baskınlar sırasında bazı özel harekat polisleri de evlerin damlarında ve sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.



Adana'daki aramaların ardından gözaltına alınan 13 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.