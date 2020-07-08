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Aktüel

Adana'da markette çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-08 04:24:16 -
Adana'da markette çıkan yangın maddi hasara neden oldu

ADANA (AA) - Adana'da marketteki buzdolabı nedeniyle çıkan yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir markette yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, oluşan yoğun duman arasında alevlere müdahale etti.

Ekiplerin marketin üst katındaki ve bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu.

Markette inceleme yapan ekipler, yangının iş yerindeki buzdolabından kaynaklandığını tespit etti.

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