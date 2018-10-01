THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Adana'da markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı

Marketlerden içecek içerek hırsızlık yapan kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 09:29
Adana'da markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı

Adana Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, öğle saatlerinde bir markete giren bir kişi, alışveriş yapma bahanesiyle etrafı kontrol ederken raflarda bulunan içeceklerden içti. Ekrem E. daha sonra içeceklerin boş kutusunu da raflara

Şahıs marketten çıkarken de kutusundan çıkardığı radyoyu iç çamaşırının içine koyarak çaldı. Olayın ardından market çalışanları, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayını fark etti. 

Polisi arayan market sahibi şikayetçi oldu. Markete gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kaydını inceledi. Polis, hırsızlık olayını Ekrem E.'nin (33) gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelinin daha önce de bir fırın ve marketten para çaldığı, bu hırsızlık olaylarında da önce içecek içtiği sonra hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ekrem E. ekipler tarafından yakalandı. 

Emniyete getirilen şüphelinin sorgusunda, "İşsizdim, çaldığım paraları çocuklarımın ihtiyaçları için kullandım" dediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen Ekrem E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 09:29
  1. Adana
  2. hırsız

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş'in yeni sezonuyla ilgili önemli ayrıntı!
    1. Diriliş'in yeni sezonuyla ilgili..
    2. Zaharçenko suikastının görüntüleri..
    3. Teknolojideki yerli gururumuz General..
    4. Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
    5. 47 kişi hakkında gözaltı kararı! 25'i..
    6. QNET doğrudan satışta 20’nci yılını..
    7. Bağırsak enfeksiyonu nedir? Bağırsak..
    8. Vodafone’da plastiksiz hayat başladı
    9. İçişleri açıkladı! PKK'ya soğuk duş
    10. ULAK'a talep yağıyor: 4 ayda..
    11. Yapılandırmanız bozulmasın! Bugün son..
    12. Türk ustalar yetişemedi… Brezilyalı..
    13. Bartın'da önüne çıkan ayıyı ormana..
    14. 5 takla atan otomobilden sağ çıktılar
    15. Siyonist zulmüne Türkiye’den sert..
    16. MEB 2018 sınav takvimini açıkladı!
    17. AK Parti'nin yereldeki hedefi belli oldu
    18. PKK'nın korkusu telsizde! 'Çorap..
    19. Filistinliler genel greve hazırlanıyor
    20. Adana'da markete girdi, raflardaki..
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    MHP Lideri Bahçeli: Biz CHP gibi olamayız!
    MHP Lideri Bahçeli: Biz CHP gibi olamayız!
    Almanya’da basın özgürlüğü yerlerde
    Almanya’da basın özgürlüğü yerlerde