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Gündem Adana'da ‘Kuyu-1’ operasyonunda 2 ayrı suç örgütü çökertildi
Gündem

Adana'da ‘Kuyu-1’ operasyonunda 2 ayrı suç örgütü çökertildi

Yeniakit Publisher
2024-05-29 08:50:00 - 2024-05-29 08:59:13

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Adana merkezli 2 ilde düzenlenen ‘Kuyu-1’ operasyonlarında elebaşılığını Mustafa ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli olarak Adana ve Muğla’da düzenlenen “Kuyu-1” operasyonları sonucu elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana ve Muğla’da “Kuyu-1” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 51 şüpheli yakalandı.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Şehirlerimizde vatandaşları haraca bağlayan suç örgütlerine dahil kişilerin zaten ikinci adresleri hapishanelerdir. Yani bu yolda olanlar hapishaneden korkuları yoktur. Aynı örgütün elemanlarının biri giriyor diğeri çıkıyor, hapishaneler bunlar için mesken gibi, dolayısıyla böyleleri için çok caydırıcı cezalar ihras edilmeli, insanların içerisine bir daha çıjamaz hale getirilmelidir.
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