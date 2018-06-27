THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Adana’da kurşunlanan iş yerini incelemeye giden polisin üzerine kurşun yağdırdılar

İş yerini kalaşnikof ile kurşunlayan zanlılar polis ekiplerinin incelemesi sırasında tekrar kurşunlayıp kaçmaya başladı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:53
Adana’da kurşunlanan iş yerini incelemeye giden polisin üzerine kurşun yağdırdılar

Olay, Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi 13206 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup otomobilli şahıslar, Bahçelievler caddesinde bulunan Turan D.’ye ait iş yerini kalaşnikof ile kurşuna dizip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine inceleme polisleri, kurşunlanan iş yerinde inceleme yaptığı sırada, şahıslar tekrardan 2 otomobil gelip kalaşnikof ile iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda şans eseri polislere kurşun isabet etmezken, şahıslarla kıyasıya kovalama başladı. Motorize ve zırhlı yunus timleri ile asayiş ekipleri 2 otomobili kıskıvrak yakaladı.

OTOMOBİLİN ALTINA GİRDİLER!

Şahıslar araçlardan inip inşaat alanında kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri şahısları saklandıkları yerde yakalarken, iki zanlı ise bir otomobilin altında saklanırken yakalandı. Toplam 12 kişi gözaltına alınırken, zanlıların birinin üzerinde 4 tane kalaşnikof (AK-47) mermisi çıktı.

Polis ekipleri olayda kullanılan 34 ADD 347 plakalı ve plakası sökülen iki otomobili polis merkezine götürdü. Plakası sökülen otomobilde 3 tane kalaşnikof (AK-47) kovanı bulundu. Gözaltına alınan zanlılar ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 08:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
    1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
    2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
    3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
    4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
    5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
    6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
    7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
    8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
    9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
    10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
    11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
    12. Hamilelikte kaju yerseniz...
    13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
    14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
    15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
    16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
    17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
    18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
    19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
    20. İYİ Parti'de toplu istifa!
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması