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Aktüel

Adana'da Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerinde denetim

İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan: - "Bugüne kadar yapmış olduğumuz kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık"

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:40:55 -
Adana'da Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerinde denetim

ADANA (AA) - Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki hayvan satış yerlerinde denetim yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, denetimlerin ardından gazetecilere, kentteki 30 noktada kurban satışı gerçekleştirildiğini, 65 noktada da kesim yapılması için yer belirlendiğini söyledi.

Kurban satış yerlerinin girişlerinde veteriner hekimlerin gözetiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilgilendirmede bulunulduğunu ifade eden Alan, "Hayvanların raporları, küpeleri kontrol ediliyor. Bugüne kadar yapmış olduğumuz kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Salgın bir zoonoz hastalığa rastlanmadı. Vatandaşlarımız sıkıntı yaşadıkları konularda 'Alo 174 Gıda' hattı ile müdürlüklerimize başvurabilir." dedi.

Kentteki büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvan sayısına ilişkin bilgi veren Alan, satıcıların "Eğer satamazsak ne yapacağız?" gibi endişe duymaması gerektiğini, Tarım ve Orman Bakanlığının her konuda çalışma yaptığını bildirdi.

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