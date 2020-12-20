  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da kumar oynayan 158 kişiye 367 bin 250 lira ceza
Aktüel

Adana'da kumar oynayan 158 kişiye 367 bin 250 lira ceza

Adreslerden birinin polis baskınına karşı güvenlik kameralarıyla korunduğu belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-20 10:00:14 -
Adana'da kumar oynayan 158 kişiye 367 bin 250 lira ceza

ADANA (AA) - Adana'da 11 adreste 158 kişiye kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamaktan 367 bin 250 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 8-18 Aralık'ta kumar oynatıldığını tespit ettiği dernek lokalinin de arasında yer aldığı 11 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki 158 kişiye kumar oynamaktan ve Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 367 bin 250 lira ceza uygulandı, kumar masalarındaki 18 bin 750 liraya da el konuldu.

Kumar oynattığı öne sürülen 14 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, adresleden birinin polis baskınına karşı güvenlik kameralarıyla korunduğu tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerin: Türk'ün bayrağını Karabağ'da astık
Gündem

Azerin: Türk'ün bayrağını Karabağ'da astık

Çorum Belediyesinin davetlisi olarak kente giden Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, 'Çırpınırdın Karadeniz'de de seslendirdiğini hatırlatar..
İranlı YouTuber videosunu paylaşmıştı! Emniyet'ten flaş açıklama
Gündem

İranlı YouTuber videosunu paylaşmıştı! Emniyet'ten flaş açıklama

İranlı YouTuber Milad Hatemi, bir polis aracıyla İstanbul'da yaptığı turun videosunu paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada hız..
Macron'un karizma yerlerde
Dünya

Macron'un karizma yerlerde

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yüzde 60'a yakınının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'ten memnun olmadığını ve iki..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay