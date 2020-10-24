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Aktüel Adana'da "Korna trafiği açmaz" sloganıyla uygulama yapıldı
Aktüel

Adana'da "Korna trafiği açmaz" sloganıyla uygulama yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 09:53:00 -
Adana'da "Korna trafiği açmaz" sloganıyla uygulama yapıldı

ADANA (AA) - Adana'da, "Korna trafiği açmaz" sloganıyla kent merkezinde araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Trafik Şubesi ekipleri, kent merkezinde gürültü kirliliğinin önüne geçmek için korna uygulaması yaptı.

"Korna trafiği açmaz" sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada ekipler, durdurdukları toplu taşıma araçlarının sürücüleri başta olmak üzere herkesi gereksiz korna çalmamaları için uyardı.

Ekipler, kamu huzurunun bozulması durumunda para cezası yazabileceklerini hatırlattığı sürücülere bilgilendirici broşürler de dağıttı.

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