Adana'da korkutan fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Adana’da Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü etkisi altına aldı.
Ekipler sevk edildi
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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