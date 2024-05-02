  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adana'da korkutan fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Yerel

Adana'da korkutan fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yeniakit Publisher
2024-05-02 21:34:00 - 2024-05-02 21:35:04

Adana’da Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü etkisi altına aldı.

Ekipler sevk edildi

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kadıköy'de otoparkta çıkan yangın söndürüldü
Kadıköy'de otoparkta çıkan yangın söndürüldü

Yerel

Kadıköy'de otoparkta çıkan yangın söndürüldü


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kafe yangını söndürüldü
Kafe yangını söndürüldü

Yerel

Kafe yangını söndürüldü

Yangın faciası: Anne öldü, gelini yaralandı
Yangın faciası: Anne öldü, gelini yaralandı

Yaşam

Yangın faciası: Anne öldü, gelini yaralandı

Yıldırım isabet etti! Ağaçlık alanda yangın çıktı
Yıldırım isabet etti! Ağaçlık alanda yangın çıktı

Yaşam

Yıldırım isabet etti! Ağaçlık alanda yangın çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23