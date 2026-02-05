  • İSTANBUL
Adana'da korkutan ev yangını

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Adana'da korkutan ev yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece yarısı Kozan ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi Gülpare Sokak'taki Hüseyin G.’ye ait iki katlı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Hüseyin G. ve eşi, komşularının yardımıyla evden tahliye edildi. Evi saran alevler, adrese sevk edilen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Evi kullanılmaz hale getiren yangının, ilk incelemeye göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

