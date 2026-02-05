Adana'da korkutan ev yangını
Adana’nın Kozan ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece yarısı Kozan ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi Gülpare Sokak'taki Hüseyin G.’ye ait iki katlı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Hüseyin G. ve eşi, komşularının yardımıyla evden tahliye edildi. Evi saran alevler, adrese sevk edilen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Evi kullanılmaz hale getiren yangının, ilk incelemeye göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.