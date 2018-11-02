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Adana'da korkunç kaza otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Yol kenarına park edilen traktör römorkuna otomobilin arkadan çarpması sonucu aynı aileden 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

02 Kasım 2018 Cuma 21:50
Adana'da korkunç kaza otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, yol kenarına park edilen traktör römorkuna otomobilin arkadan çarpması sonucu aynı aileden 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kozan Adana yolu Ufacıkören mevkiinde meydana geldi. Bucak köyündeki akrabalarının düğününe giden Süleyman İnan yönetimindeki 01 BHP 71 plakalı otomobil, iddiaya göre arızası nedeniyle yol kenarında park halinde olan 01 GK 355 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cipte bulunan Yiğit İnan (4) hayatını kaybederken, Süleyman İnan, Neşe İnan (30) ile Emine İnan (80) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazaya neden olan römorkun iddiaya göre uyarıcı reflektörlerin bulunmadığı öğrenilirken, traktörün sahibine de ulaşılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ADANA

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 21:50
  1. Süleyman İnan
  2. Bucak
  3. Kozan
  4. Adana

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