THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Adana'da korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü

Adana'nın Çukurova ilçesinde, yol kenarında duran otobüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası otomobilde ağır hasar oluştu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 00:40
Adana'da korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü

Adana'da, park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet Yurt'un kullandığı otomobil, Çukurova ilçesi otoban içerisinde yol kenarında park halindeki Ahmet Parlak iradesindeki 63 YT 682 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrularak refüje çarptıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü Yurt yaralandı.

Mehmet Yurt, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otomobilden yola akan yağ karayolları görevlileri tarafından temizlenirken, otomobil de çekici yardımıyla kaldırıldı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 00:40
  1. Adana
  2. Çukurova

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    200 Rus askeri Mısır'da! Büyük tatbikat başlıyor
    1. 200 Rus askeri Mısır'da! Büyük..
    2. Cezayir'de eski askerlere 'geçici..
    3. En büyüğü 17 yaşında! Gaspçı çocuklar..
    4. PKK köşeye sıkıştı! Mühimmatları..
    5. Milli Takımın yeni hocasını açıkladı!
    6. Adana'da korkunç kaza! Otomobil..
    7. İsrail Lübnan'daki casusluk cihazını..
    8. HTŞ silahlanmayı bırakacak mı? Belli..
    9. Uluslar Ligi'nde şok! Polonya küme düştü
    10. Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i..
    11. Cep telefonu hırsızlığı güvenlik..
    12. Mardin'de bariyerlere çarpan bisiklet..
    13. Irak hükümeti kararını açıkladı!..
    14. Yakalanmamak için 43 yıl önce ölen..
    15. Yeni Zelandalı iki kadın aktivistten..
    16. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere..
    17. Himalayalar'da kaybolan 10 kişinin..
    18. AK Partili Belediye Başkanın oğlu..
    19. Ülke ayakta! 111 bin kişi sudan..
    20. Rusya mağlubiyeti İsveç basınında
    Kaşıkçı'da arama krizi! Yine kabul etmediler
    Kaşıkçı'da arama krizi! Yine kabul etmediler
    Beşiktaş'tan gönderilmişti! Şimdi ise İtalyan devi Juventus talip oldu...
    Beşiktaş'tan gönderilmişti! Şimdi ise İtalyan devi Juventus talip oldu...
    İşte Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan istediği oyuncu!
    İşte Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan istediği oyuncu!
    Serkan Reçber o ismi duyurmuştu! Beşiktaş'tan Orkun Kökcü bombası
    Serkan Reçber o ismi duyurmuştu! Beşiktaş'tan Orkun Kökcü bombası
    Milli Muharip Uçak paylaşımı! İngilizler Ankara'da
    Milli Muharip Uçak paylaşımı! İngilizler Ankara'da

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    İşte TFF 2. Lig'de haftanın toplu sonuçları!
    İşte TFF 2. Lig'de haftanın toplu sonuçları!
    UEFA Uluslar Ligi'nde günün toplu sonuçları!
    UEFA Uluslar Ligi'nde günün toplu sonuçları!