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Aktüel Adana'da korkunç kaza! Kapısı açık otobüsten düşen kadın ağır yaralandı
Aktüel

Adana'da korkunç kaza! Kapısı açık otobüsten düşen kadın ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-04-26 03:24:00 -

Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Merkez Sarıçam ilçesinde, Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda, kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsünde bir kadın kart basmak üzere yerinden kalktı.

Hatice S. adlı kadın dengesini kaybederek kapıdan dışarı düştü.

Durumunun ağır olduğu öğrenildi!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hatice S, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kadının yola düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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