Yaşam Adana’da korkunç kaza: Bacağına demir korkuluk saplandı!
Yaşam

Adana’da korkunç kaza: Bacağına demir korkuluk saplandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde, bahçe kapısının üzerinden geçmeye çalışan küçük bir çocuk, demir korkuluğun bacağına saplanması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun bacağına saplanan demir korkuluğu keserek çocuğu kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun bacağındaki demir parçası ameliyatla çıkarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde talihsiz bir kaza meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir çocuk, bir bahçenin demir kapısının üzerinden atlayarak diğer tarafa geçmek istedi. Ancak bu sırada dengesini kaybeden çocuğun bacağı, demir korkuluklardan birine saplandı. Çevredekilerin durumu fark edip yardım çağırması üzerine olay yerine hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun bacağındaki demir parçası çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun bacağındaki demir parçası çıkarıldı.

