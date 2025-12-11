Adana’da korkunç kaza: Bacağına demir korkuluk saplandı!

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde talihsiz bir kaza meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir çocuk, bir bahçenin demir kapısının üzerinden atlayarak diğer tarafa geçmek istedi. Ancak bu sırada dengesini kaybeden çocuğun bacağı, demir korkuluklardan birine saplandı. Çevredekilerin durumu fark edip yardım çağırması üzerine olay yerine hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun bacağındaki demir parçası çıkarıldı.

