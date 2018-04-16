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Adana'da kontağı çevirdiği sırada otomobil alev alev yandı

Adana'da kontağı çevrildiği sırada yanan otomobili söndürmeye çalışan bir vatandaşı, çıkan patlama sonucu eşi olay yerinden uzaklaştırdı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:12
Adana'da kontağı çevirdiği sırada otomobil alev alev yandı

Adana'da bir vatandaş, kontağı çevirdiği sırada yanarak alev topuna dönüşen otomobiline eşinin uyarılarına rağmen hortumla müdahale etti. İlk başta eşinin uyarılarına dinlemeyen şahıs, otomobilde patlamalar meydana gelince olay yerinden uzaklaştı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sabah otomobiline binip kontağı çevirdiği anda yangın çıktı. Otomobilden inen vatandaş hemen itfaiye ekiplerine haber verdi ancak yangın kısa sürede otomobilin her tarafını sardı.

Bu sırada vatandaşın komşuları hortumla yangına müdahale etmek istedi. Bir vatandaş, eşinin uyarılarına rağmen otomobili söndürmek için iyice yaklaştığı sırada otomobilde patlama meydana geldi. Bunu gören vatandaşın eşi de korkup eşini otomobilden uzaklaştırmaya çalıştı. Önce gelmek istemeyen kişi eşinin ısrarı üzerine otomobilden uzaklaşırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bu anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 10:12
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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