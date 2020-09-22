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Aktüel Adana'da komşu 2 kişi arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Adana'da komşu 2 kişi arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:54:35 -
Adana'da komşu 2 kişi arasında silahlı kavga: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da komşu 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Hatice G. (74) ve komşusu Akif A. arasında Merkez Yüreğir ilçesinin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Akif A. av tüfeğiyle Hatice G'ye ateş etti.

Ayağına ve sırtına gelen saçmalarla yaralanan Hatice G, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Akif A. ise polis ekiplerince olayda kullanıldığı ileri sürülen tüfekle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Akif A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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