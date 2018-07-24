THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Adana'da kolu kırık hırsız, dizüstü bilgisayarı sopayla çaldı

Adana'da kolu kırık olduğu halde zorlayarak açtığı pencereden sopa kullanarak dizüstü bilgisayar çalan Sakarya, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

24 Temmuz 2018 Salı 11:09
Adana'da kolu kırık hırsız, dizüstü bilgisayarı sopayla çaldı

Olay, iddiaya göre sabaha karşı şehir içi taşımacılık yapan minibüs durağına geldi. Ofis bölümündeki demir şebekeden içeri bakan Suat Sakarya, pencereyi zorlayarak açıp masa üzerindeki dizüstü bilgisayarı sopayla kendine doğru çekerek çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Sabah ofise gelen durak görevlisi dizüstü bilgisayarın çalındığı fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızın Suat Sakarya olduğunu tespit etti. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Sakarya'nın, yine aynı mahallede bulunan Ulu Yol Camii'nden 19 musluk çaldığı saptandı.

Kısa sürede yakalanan Sakarya emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 11:09
  1. Sakarya
  2. adana
  3. hırsız
  4. kırık kol
  5. dizüstü bilgisayar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da SİT alanındaki tarihi evlerde define aradılar
    1. Antalya'da SİT alanındaki tarihi..
    2. Terör ile uyuşturucu bağlantısı..
    3. Srebrenitsa annesi Hatice Mehmedovic..
    4. ÖSYMALES-2 sınav başvuruları ne..
    5. Beşiktaş Süper Lig'in yıldız..
    6. Japonya'da sıcaktan ölenlerin sayısı..
    7. Galatasaray ve Dortmund arasında yılın..
    8. Kılıçdaroğlu, bu defa koltuk için..
    9. Adana'da kolu kırık hırsız, dizüstü..
    10. ÖSYM 2018 DGS sınav soru ve cevapları..
    11. Sütlüce'de korku dolu anlar; binayı..
    12. Nükleer Düzenleme Kurumunun görev ve..
    13. Uzmanlar uyarıyor: Çocuklarınıza bu..
    14. Meteoroloji İstanbul için uyardı!..
    15. İP fena koptu
    16. Enes Ünal bombası! Süper Lig'e geri..
    17. TBMM Başkanı Binali Yıldırım torununa..
    18. İşte CHP'lilerin Berberoğlu için yeni..
    19. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    20. Cumhurbaşkanlığı İletişim..
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Alpay Özalan HDP'lilerin aklını aldı!
    Alpay Özalan HDP'lilerin aklını aldı!
    Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı
    Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı