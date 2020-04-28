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Spor

Adana’da "koltuk rengi" tartışması "kırmızı beyaz" bitti

TFF 1.

2020-04-28 16:28:52 -
Adana’da "koltuk rengi" tartışması "kırmızı beyaz" bitti

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor ve Adana Demirspor, 33 bin kişilik yeni stattaki koltukların renklerinin kırmızı-beyaz olması konusunda anlaşmaya vardı.


Adanaspor Kulübü Yönetim Kurulu, kentte yapımı büyük oranda tamamlanan stattaki "koltukların rengi" tartışmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Şehrimizin 2 güzide kulübü olan Adanaspor ve Adana Demirspor kulüpleri, yeni stattaki koltuk renkleriyle ilgili Valilik nezdinde daha önceki görüşmelerinde, şehirdeki 2 kulübün ileride oynayacağı maçlarda herhangi bir sınırlama olmaksızın taraftarın bir arada maç izleme düşüncesine destek anlamında Milli Takım renklerimizin kullanılmasında mutabık kalmışlardır" denildi.


Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu da yaptığı yazılı açıklamada, "Adana Demirsor Kulübü ve Adanaspor A.Ş. olarak yapımı son aşamaya gelen yeni stadyumdaki koltukların renkleri ile ilgili Valilik ile daha önce yaptığımız görüşmelerde iki kulübün olmasından dolayı, gelecek sezonlarda oynanacak maçlar göz önüne alınarak, herhangi bir kısıtlamanın olmaması ve taraftarların maçları bir arada izlemesi düşüncesiyle Milli Takımımın renkleri olan kırmızı beyazın kullanılmasında mutabık kalınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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