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Adana'da kocasıyla tartıştı, çocuklarının gözü önünde kendini bıçakladı

Sokak ortasında kocasıyla tartışan bir kadın çocuklarının gözü önünde kendini bıçaklarken, kız çocuğunu da yaraladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:49
Adana'da kocasıyla tartıştı, çocuklarının gözü önünde kendini bıçakladı

Olay, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep C. iki çocuğu ve kocası Hasan C. ile birlikte Abidinpaşa Caddesi'nde gezmeye çıktı. Ancak karı koca alışveriş nedeniyle tartışmaya başladı. Sokak ortasında tartışma büyüyünce genç kadın çantasından bıçak çıkartıp eşini tehdit etmeye başladı. Bir süre sonra sinir krizi geçiren genç kadın kendini vücudunun birkaç yerinden bıçakladı.

Araya girmeye çalışan kız çocuğu da alnından yaralandı. Bu arada vatandaşlar genç kadının kendisine daha fazla zarar vermesinin önüne geçti. Vatandaşlar olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Kanlar içinde kalan genç kadın ve kız çocuğuna sağlık ekipleri müdahale etti. Anne kız Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaya şahit olan erkek çocuk ise gözyaşlarını tutamadı. Koca ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 Genç kadının ve kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:49
  1. Adana

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