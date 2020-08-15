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Aktüel

Adana'da kendini polis olarak tanıttığı kadını evlenme vaadiyle kandırdı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-08-15 10:19:51 -
Adana'da kendini polis olarak tanıttığı kadını evlenme vaadiyle kandırdı iddiası

ADANA (AA) - Adana'da, kendisini polis olarak tanıttığı kadından evlilik vaadiyle altın ve para aldığı iddiasıyla yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran Z.K. (35), alışveriş yaparken tanıştığı M.A'nın (37), kendisini polis olarak tanıttığını ve evlilik vaadiyle farklı zamanlarda 11,5 gram altın ve 11 bin lirasını aldığını iddia etti.

Ayrılacakları zaman altın ve paraları istediği M.A'nın, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmakla tehdit ettiği öne süren Z.K, şikayetçi olduğunu bildirdi.

Polis, yaptığı çalışmada M.A'nın polis olmadığını ve 7 farklı suçtan arandığını belirledi.

Z.K'nin buluşmak için merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'ne çağırdığı M.A, burada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde Z.K'nin mağduriyetini gidereceği yönünde ifade verdiği belirtilen M.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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