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Adana’da kayınpeder dehşeti!

Adana’da kayınpederinden dayak yiyen 17 yaşındaki genç kız polis karakoluna sığınırken oradan hastaneye kaldırıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:12
Adana’da kayınpeder dehşeti!

Yüreğir İlçesi Koza Mahallesi’nde meydana gelen olayda 17 yaşındaki N.Ç. kayınpeder ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kayınpeder N.Ç.’yi dövmeye başladı. N.Ç. ise yanında bulunan bir yakınıyla birlikte evden kaçarak Köprübaşı Merkezine sığındı.

Ense kısmında kanaması ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk olan N.Ç. polis merkezine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kızın tedavisi devam ediyor.

Polis olayla alakalı soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:12
  1. Adana
  2. Kayınpeder

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