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Aktüel

Adana'da, kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:09:47 -
Adana'da, kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanarak suya giren baba boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Çatalçam Mahallesi'nde yaşayan Yasin Güzelel (34), bahçe sularken gözden kaybolan 5 yaşındaki oğlunu aramaya başladı.

Oğlunun, bahçesini sulamak için yaptırdığı gölete düştüğünü sanan baba Güzelel, suya girdi.

Güzelel'in bir süre sonra sudan çıkamadığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sualtı polisi, Güzelel'in suda boğulduğunu belirledi.

Ekiplerce sudan çıkartılan Güzelel'in cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yasin Güzelel'in oğlunun ise bahçedeki otomobile bindiği anlaşıldı.

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