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Yerel Adana'da Karaisalı ve Feke yangınlarına 2 uçak, 8 helikopter ve 263 personelle müdahale
Yerel

Adana'da Karaisalı ve Feke yangınlarına 2 uçak, 8 helikopter ve 263 personelle müdahale

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Adana'da Karaisalı ve Feke yangınlarına 2 uçak, 8 helikopter ve 263 personelle müdahale

Çorlu Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında evlerin yanı başında çıkan yangına helikopterler havadan, arazözler karadan müdahale ediyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, evlerin yanı başında çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Çorlu Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan helikopterle, karadan arazözlerle çalışma başlattı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personelle hem Karaisalı hem de Feke ilçesindeki yangına müdahale ediyor.

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