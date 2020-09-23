Adana'da Karaisalı Belediye Başkanı Aslan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Aslan, "14 gün boyunca karantinada olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek ve görevimin başına döndüğümde Karaisalı'mız için daha çok çalışmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.