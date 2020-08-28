Adana’da kanlı baskın: 3 ölü
Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamanı yitirdi.
Verilen bilgiye göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinde Tuzlugöl Mahallesi’nde Mehmet Gem ve Aşkın Acun, Salih Kayaokay bulundukları otomobil içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Çıkan çatışma sonrası Mehmet Gem ile Aşkın Acun olay yerinde öldü. Salih Kayaokay’da ayağından yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
Ambulansın içinde öldürdüler
Ayağından yaralanan Salih Kayaokay Ceyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Ambulans hastane acil girişine geldiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, ambulansın kapısını açarak Kayaokay’a kurşun yağdırdı.