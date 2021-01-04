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Aktüel Adana'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aktüel

Adana'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:40:05 -
Adana'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ferhat Aydın yönetimindeki 01 ABU 597 plakalı kamyonete, Adana-Kozan yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde dönüş yaptığı sırada arkadan gelen Yiğit Mehmet Deniz'in (18) kullandığı 01 AGL 489 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

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